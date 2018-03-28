← Авария в Добрянке: Канализационные стоки попали в Каму
Как защитить персональные данные?
Готовится новая редакция закона по надзору, в чем его суть? Как защитить персональные данные? В чем заключается профилактическая работа Роскомнадзора? На эти вопросы отвечает гость студии - руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю Юрий Николаевич Щебетков.
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