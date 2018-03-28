В Перми выберут лучший проект по благоустройству города
На интерактивной выставке «Моя Пермь – мое будущее» объявили голосование за лучший проект по благоустройству города. Всего здесь представлено их сразу несколько. В основном они касаются прибрежной зоны и заводских территорий. Как старые районы уже сейчас превращаются в новые?
По щелчку старые районы Перми превращаются в новые. У руководителя проектного бюро сегодня непростая задача - убедить слушателей в том, что именно так должна выглядеть столица Прикамья в будущем.
Руководитель проектного бюро: "Всегда мы узнаем, как выглядит Париж, Нью-Йорк, как выглядит Лондон, и мы должны сделать картинку, по которой мы можем узнавать Пермь".
Слушатели сегодня - депутаты Заксобрания, им, в конце концов, голосовать за выделение средств и утверждение планов обновления столицы Прикамья. Глобальная идея - убрать с набережной Камы железную дорогу и устаревшие заводы. Освободившееся пространство - под реновацию.
Татьяна Шестакова, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Изначально город формировался, как рабочие поселки вокруг предприятий, но мы живем в 21 веке, и наш город это уже современный город, и хотелось бы, чтобы у него было современное лицо".
Все доступно на интерактивной карте - где появятся новые детские сады, школы и больницы, автотрассы и ж/д магистрали. Большие культурные проекты - галерея и сцена оперного на Разгуляе. Что делать с огромными площадями заводов, тоже известно. Пример - Мотовилиха.
На территории предприятия, которая в данный момент не используется, могут появиться кварталы малоэтажной застройки, это невысокие жилые домики, а кроме того, культурные и спортивные объекты.
Всего проектов - несколько десятков. С учетом пожеланий избирателей и своих собственных - депутаты новую концепцию развития одобрили.
Сергей Клепцин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "У меня ощущение такого оптимизма среди коллег, что с этим надо работать, это нужно двигать, и это нужно напитывать и деньгами, и практической реализацией".
Дать свою оценку планам и проголосовать за понравившийся проект может любой пермяк в Фестивальном доме на эспланаде до 31 марта. Выставка называется «Моя Пермь - мое будущее».
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