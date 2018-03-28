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Авария в Добрянке: Канализационные стоки попали в Каму
В Управлении Росприроднадзора Пермского края прокомментировали аварию в Добрянке. Здесь из-за прорыва коллектора канализационные стоки хлынули прямо в Каму. Есть серьезная опасность, что они после таяния снега могут попасть в питьевую воду жителей Перми.
Последствия коммунальной аварии в Добрянке даже сейчас под слоем свежевыпавшего снега видны невооруженным глазом. Зловонная подземная река, вырвавшись из коллектора, нашла себе кратчайший путь в Каму. Чтобы перекрыть трубу, потребовалось полтора часа.
Главный городской канализационный коллектор прорвало недалеко от насосной станции №7. Основной поток направили через альтернативную ветку. А вот место порыва не нашли до сих пор. Как уверяют коммунальщики, чугунная труба просто не выдержала весенних подвижек грунта.
Владимир Меркушев, заместитель главного инженера ООО «Уралводоканал»: "Пока движемся по направлению коллектора, там надо найти поворот и найти утечку. Предварительно мы видим ручеек воды поступает, идем по направлению к воде. Мерзлота, грунт промерз на метр, плюс бетон сантиметров 30, все вручную".
Если на грунте илистую почву с места разлива хоть немного постарались убрать, то нечистоты, вылившиеся на камский лед, так и остались нетронутыми. Впрочем, местным рыбакам это совсем не мешает, здесь свое представление об экологии.
Николай Уткин: "На чистоте реки много сказывается, только внимания никто не обращает. Тут по-моему хуже было, когда стояли тут нефтепродукты. Раба воняла, есть невозможно было, а сейчас не знаю пока".
Главная опасность таких разливов в том, что внизу по течению находится сразу несколько водозаборов, в том числе и Камский, с которого запитана Пермь. До начала активного снеготаяния специалисты Росприроднадзора взяли все необходимые анализы.
Андрей Азанов, начальник управления Росприроднадзора по Пермскому краю: "К концу недели результаты анализов будут готовы, тогда мы будем готовы объявить, был причинен ущерб или не был. Нами возбуждено административное дело по статье 8.13 часть 4 КоАП РФ, проводится административное расследование".
Штраф, который сейчас грозит коммунальщикам по административной статье, 40 тысяч рублей. Но это только в том случае, если анализ покажет, что нечистоты никак не повлияли на водный баланс Камского водохранилища. В противном случае речь может идти о миллионах рублей.
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