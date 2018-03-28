В Перми завершилась краевая школьная олимпиада по физике и математике. В первом, виртуальном, туре приняли участие почти полторы тысячи учеников. Во втором – всего 40, но лучшие из лучших. Как все прошло?

Мария одной из первых закончила трудиться над заданиями. Из любимых предметов у неё как раз математика и физика, поэтому долгих раздумий -участвоватьв школьной олимпиаде или нет - не было.

Мария Карлагина: "Заданий было десять, пять по физике и пять по алгебре, и были они довольно сложными".

Краевая школьная олимпиада проводится уже не первый раз. В своё время её инициаторами стали пермские нефтяники, предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермь». Участвуют школьники из разных районов Прикамья.

Вера Белоусова, директор Института нефти и газа ПНИПУ: "Олимпиада по физике и математике, а это профильные предметы для политехнического университета, проводится она уже три года, и у нас наработан определённый опыт в этом направлении".

Это уже второй этап - первый был виртуальным, в нём принимало участие почти полторы сотни человек. Сейчас - в пермском политехе задачи решали сорок участников.

Пока подводятся итоги олимпиады, для её участников устроили экскурсию в геологический музей пермского политеха.

Времени хватило и на рассказ о создании музея, и о том, что ждёт тех, кто в будущем хочет связать свою жизнь с добычей полезных ископаемых. Интерес к этому у молодёжи есть, а крупные компании в свою очередь заинтересованы в грамотных кадрах.

Что касается олимпиады - её основная цель, рассказали нефтяники, повысить интерес ребят к точным наукам, а кроме того, каждый из этих молодых людей потенциальный сотрудник компании в недалёком будущем.

Игорь Плотников, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Безусловно, я думаю, даже не один, и может, даже не один десяток этих ребят, станут в дальнейшем нефтяниками, может быть, даже за пределами Пермского края, но нам бы, конечно хотелось, чтобы в Прикамье".

Кроме призов ребята получают бонусы в виде дополнительных баллов, которые могут быть учтены, если кто-то из сегодняшних победителей захочет учиться именно здесь.