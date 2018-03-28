Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми представили импортоопережающую продукцию

В Перми завершилась краевая школьная олимпиада по физике и математике

смотреть видео

олимпиада

В Перми завершилась краевая школьная олимпиада по физике и математике. В первом, виртуальном, туре приняли участие почти полторы тысячи учеников. Во втором – всего 40, но лучшие из лучших. Как все прошло?

Мария одной из первых закончила трудиться над заданиями. Из любимых предметов у неё как раз математика и физика, поэтому долгих раздумий -участвоватьв школьной олимпиаде или нет -  не было.

Мария Карлагина: "Заданий было десять, пять по физике и пять по алгебре, и были они довольно сложными".

Краевая школьная олимпиада проводится уже не первый раз. В своё время её инициаторами стали пермские нефтяники, предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермь». Участвуют школьники из разных районов Прикамья.

Вера Белоусова, директор Института нефти и газа ПНИПУ: "Олимпиада по физике и математике, а это профильные предметы для политехнического университета, проводится она уже три года, и у нас наработан определённый опыт в этом направлении".

Это уже второй этап - первый был виртуальным, в нём принимало участие почти полторы сотни человек. Сейчас - в пермском политехе задачи решали сорок участников.

Пока подводятся итоги олимпиады, для её участников устроили экскурсию в геологический музей пермского политеха.

Времени хватило и на рассказ о создании музея, и о том, что ждёт тех, кто в будущем хочет связать свою жизнь с добычей полезных ископаемых. Интерес к этому у молодёжи есть, а крупные компании в свою очередь заинтересованы в грамотных кадрах.

Что касается олимпиады - её основная цель, рассказали нефтяники, повысить интерес ребят к точным наукам, а кроме того, каждый из этих молодых людей потенциальный сотрудник компании в недалёком будущем.

Игорь Плотников, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Безусловно, я думаю, даже не один, и может, даже не один десяток этих ребят, станут в дальнейшем нефтяниками, может быть, даже за пределами Пермского края, но нам бы, конечно хотелось, чтобы в Прикамье".

Кроме призов ребята получают бонусы в виде дополнительных баллов, которые могут быть учтены, если кто-то из сегодняшних победителей захочет учиться именно здесь.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Образование

Опубликовано: 28.03.2018 в 11:14 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми представили импортоопережающую продукцию

Сотни миллионов на ветер?

Кемерово, мы с тобой!

В России объявлен общенациональный траур

Пермяки отметили Всероссийский день ГТО

«Пермские медведи» поднялись на 6 строчку

Навруз - персидский Новый год

Обманутые дольщики получат компенсации на достройку домов

Пермь. Вести Спорт

Анатолий Любавин: «Студенты одержимы искусством»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми представили импортоопережающую продукцию

Обратите внимание

в Перми

В Перми завершилась краевая школьная олимпиада по физике и математике

В первом туре приняли участие почти полторы тысячи учеников, во втором – всего 40.
28.03.2018 в 11:14

Метки: в Перми, в Пермском крае, Образование

Сотни миллионов на ветер?

Общий объем выявленных аудиторами нарушений мэрией Перми составил 870 млн рублей.
28.03.2018 в 10:22

Метки: Власть, в Перми, Деньги

Кемерово, мы с тобой!

В Перми состоялась траурная акция, посвященная трагическим событиям в г. Кемерово.
28.03.2018 в 09:36

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Дорожный ремонт начался с литого асфальта

Дорожники начали ремонт наиболее проблемных участков дорог литым асфальтом.
27.03.2018 в 17:55

Метки: в Пермском крае, Общество, в Перми

Пермяки отметили Всероссийский день ГТО

День ГТО в нашей стране отмечают в 4-й раз.
27.03.2018 в 17:16

Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт

В России

В Перми представили импортоопережающую продукцию

На НПО «Искра» в Перми открылась масштабная промышленная выставка новейших разработок.
28.03.2018 в 10:50

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика

В России объявлен общенациональный траур

25 марта в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в городе Кемерово погибли 64 человека.
28.03.2018 в 09:15

Метки: В России, Общество, Власть, Происшествия

Пермские дзюдоисты завоевали три медали международного турнира

Пермяки отличились на международном турнире по борьбе дзюдо в Нижней Саксонии.
27.03.2018 в 16:50

Метки: В России, В мире, Спорт

Навруз - персидский Новый год

В эти дни в мире отмечается один из самых древнейших народных праздников – Навруз.
27.03.2018 в 15:30

Метки: в Перми, В России, Культура

Обманутые дольщики получат компенсации на достройку домов

Из пяти крупных проблемных объектов в Прикамье четыре уже активно прорабатываются.
27.03.2018 в 15:04

Метки: В России, в Пермском крае, Власть

Лента новостей RSS каналы

В Перми завершилась краевая школьная олимпиада по физике и математикеВ Перми завершилась краевая школьная олимпиада по физике и математике

В Перми представили импортоопережающую продукциюВ Перми представили импортоопережающую продукцию

Сотни миллионов на ветер?Сотни миллионов на ветер?

«Трагедия коснулась всех»«Трагедия коснулась всех»

Кемерово, мы с тобой!Кемерово, мы с тобой!

В России объявлен общенациональный траурВ России объявлен общенациональный траур

Вести Кудымкар 27.03.2018Вести Кудымкар 27.03.2018

Дорожный ремонт начался с литого асфальтаДорожный ремонт начался с литого асфальта

Прокуратура проверила школы региона на безопасностьПрокуратура проверила школы региона на безопасность

Пермяки отметили Всероссийский день ГТОПермяки отметили Всероссийский день ГТО

Пермские дзюдоисты завоевали три медали международного турнираПермские дзюдоисты завоевали три медали международного турнира

«Пермские медведи» поднялись на 6 строчку«Пермские медведи» поднялись на 6 строчку

Моя Пермь - моё будущееМоя Пермь - моё будущее

А у нас во дворе...А у нас во дворе...

Навруз - персидский Новый годНавруз - персидский Новый год

Обманутые дольщики получат компенсации на достройку домовОбманутые дольщики получат компенсации на достройку домов

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Анатолий Любавин: «Студенты одержимы искусством»Анатолий Любавин: «Студенты одержимы искусством»

Все звёзды – в гости к нам!Все звёзды – в гости к нам!

Арт-резиденция дарит «Весенний букет»Арт-резиденция дарит «Весенний букет»

«Маугли» или рабыня?«Маугли» или рабыня?

Изобретатель-программист из Кунгура воскресил ТерминатораИзобретатель-программист из Кунгура воскресил Терминатора

Страховые перестраховалисьСтраховые перестраховались

Пермские спасатели вызволили кота из-под раковиныПермские спасатели вызволили кота из-под раковины

Заседание комиссии по ЧС началось с обсуждения пожара в КемеровоЗаседание комиссии по ЧС началось с обсуждения пожара в Кемерово

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную