В Перми представили импортоопережающую продукцию

На НПО «Искра» в Перми открылась масштабная промышленная выставка. Свои новейшие разработки здесь представили несколько десятков крупных предприятий Прикамья.

Проникнуть туда, куда не ступит нога человека, может робот. Умная машина не страшится даже самых сильных грязевых заторов внутри труб. С помощью ультразвука, камер и лазерных проекторов обнаружить малейший дефект становится проще простого.

Станислав Ворончихин, генеральный директор ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи»: "Наш робот может объезжать загрязнение по верхней образующей, благодаря магнитным колесам".

«Экономия должна быть экономной» - такой принцип стал основой еще одной уникальной технологии - уже от Чусовского завода. Здесь предлагают восстанавливать поврежденные трубы.

Михаил Молоков, директор ООО «Чусовской завод по восстановлению труб»: "Срок службы у данной трубы порядка 25-30 лет".

На Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге в прошлом году губернатор Максим Решетников предложил «Газпрому» развивать партнёрство в рамках газотурбинной кооперации и наземной энергетики.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Газпром» двери для пермских компаний открыл, и пермские компании туда идут. Да, потенциал у нас большой, и мы должны в большем объеме присутствовать, но главное, что все возможности созданы".

И как результат - визит в Прикамье заместителя Председателя Правления «Газпром». Оценив технологии, Виталий Маркелов на совещании завел речь уже о заключении контрактов с пермскими промышленниками.

Виталий Маркелов, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»: "Самый главный механизм, который может предложить «Газпром», - это долгосрочный договор на покупку этой новой техники. Мы говорим не только об импортозамещающей, но и также об импортоопережающей продукции.

Как пример - новая разработка от НПО «Искра». Газотурбинная электростанция, способная действовать на переработанных выхлопных газах, может существенно снизить плату за электроэнергию.

Если речь заходит о производстве, нельзя не сказать про безопасность труда. Здесь представлен целый спектр защитной одежды - шьют ее пермские предприятия. Современный респиратор может защитить от выброса вредных веществ за счет современных сменных фильтров.

Один из итогов визита - «Газпром» выступил генеральным заказчиком пермских роботов. Умелые «трубопроходцы» успешно зарекомендовали себя на испытаниях и сейчас готовы приступить к трудовым будням.