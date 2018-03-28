Сотни миллионов на ветер?

С минуты молчания в память о погибших на пожаре в Кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" началось заседание Пермской городской думы. Далее последовало сразу два больших отчета: о состоянии законности рассказал прокурор Перми Андрей Назаров, отчет о работе своего ведомства представила председатель Контрольно-счетной палаты Мария Батуева.

Замечания прокурора в первую очередь касались неисполнения нескольких пунктов программ по газификации и расселения ветхого и аварийного жилья. В сфере ЖКХ, несмотря на сокращение общей задолженности, по городу сумма долгов за коммунальные услуги все равно превышает 5 миллиардов рублей. Что касается КСП, то после проведения 15 комплексных проверок было выявлено нарушений на 870 миллионов рублей. Большинство из них уже исправлены, остальные должны быть устранены в течение года.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Те проекты решения, которые мы подготовили и по первому и по второму вопросу, они, наверное, показывают достаточно серьезную жесткость с точки усиления контроля, как со стороны надзорных органов, так и контрольной функции Пермской городской думы. Я думаю, мы в правильном направлении движемся. Думаю, что мы точно понимаем слабые места".