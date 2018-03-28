Кемерово, мы с тобой!

Возле монумента в память о погибших в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми состоялась траурная акция, посвященная трагическим событиям в г. Кемерово.

Первое, на что обращаешь внимание – тишина. О трагедии в Кемерово здесь не говорят, поскольку для пермяков это особая боль, усиленная воспоминаниями трагедии в «Хромой лошади» 2009 года. Действительно, местом проведения сначала называли мемориал погибшим в ночном клубе, но народу настолько много, что места там не хватает, акцию перенесли на центральную площадь. Участвуют все – просто неравнодушные люди, участники поисковых отрядов, студенты.

Ирина Зубарева, представитель российских студенческих отрядов: "Мы с ребятами еще вчера говорили и общались о том, чтобы провести подобное мероприятие. Узнали, что и в других регионах, в других городах России проводятся подобные мероприятия. Решили поддержать".

Подобные акции прошли и в других городах России. В день общенационального траура они будут продолжаться, появляются стихийные мемориалы, куда приносят игрушки, свечи и цветы.