Кемерово, мы с тобой!
Возле монумента в память о погибших в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми состоялась траурная акция, посвященная трагическим событиям в г. Кемерово.
Первое, на что обращаешь внимание – тишина. О трагедии в Кемерово здесь не говорят, поскольку для пермяков это особая боль, усиленная воспоминаниями трагедии в «Хромой лошади» 2009 года. Действительно, местом проведения сначала называли мемориал погибшим в ночном клубе, но народу настолько много, что места там не хватает, акцию перенесли на центральную площадь. Участвуют все – просто неравнодушные люди, участники поисковых отрядов, студенты.
Ирина Зубарева, представитель российских студенческих отрядов: "Мы с ребятами еще вчера говорили и общались о том, чтобы провести подобное мероприятие. Узнали, что и в других регионах, в других городах России проводятся подобные мероприятия. Решили поддержать".
Подобные акции прошли и в других городах России. В день общенационального траура они будут продолжаться, появляются стихийные мемориалы, куда приносят игрушки, свечи и цветы.
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