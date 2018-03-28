В России объявлен общенациональный траур
Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура по погибшим в пожаре в Кемерове. Текст указа опубликован на сайте президента России. Таким образом, на всей территории страны должны приспустить государственные флаги и отменить развлекательные мероприятия и передачи.
В результате пожара 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли, по последним данным, 64 человека.
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