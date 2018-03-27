Пермяки отметили Всероссийский день ГТО

Всероссийский день ГТО пермяки отметили личными спортивными победами.

Довольно раннее утро выходного дня. Манеж пермского аграрно-технологического университета наполнен бодрыми людьми в спортивных костюмах. День ГТО в нашей стране отмечают в 4-й раз.

Михаил Аминов, вице-президент федерации спортивной борьбы Пермского края: "Три буквы ГТО - готов к труду и обороне - здесь нет слов «нападение», «агрессия».

Старт миролюбивой программы, направленной на оздоровление, был дан в 2013 году. Пару лет обкатывали новый старый комплекс на школьниках, а потом заметили, как в спортзалы потянулись граждане более зрелые. Сейчас в официальные дни сдачи результаты участников ранжируют по 11 возрастным ступеням. За выполнением следят судьи, они же фиксируют результаты.

Сдача нормативов - дело добровольное. Принуждать учащихся никто не станет. Сами идут - отличные показатели дают дополнительные баллы при поступлении в вуз и прочие привилегии. С предварительной регистрацией у современного поколения проблем не возникает.

Бег, пресс, подтягивание - это обязательные испытания для всех.



Сравнивая новые испытания с теми, которые имели место в советских нормах ГТО, находим существенные изменения. Например, отсутствует метание спортивной гранаты, хотя бы потому, что такой снаряд давно снят с производства, зато появились наклоны вперёд.

Суть упражнения: 2 пробных наклона для разогрева, третий - зафиксировать.



Как почти 90 лет назад, сдача норм подтверждается вручением знаков отличия. Правда, сегодня, к серебряному и золотому добавили третий - бронзовый. Говорят, сходство с олимпийской системой оценки лучше мотивирует к спортивным подвигам.