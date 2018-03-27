«Пермские медведи» поднялись на 6 строчку
Гандболисты «Пермских медведей» поднялись на 6-ю строчку турнирной таблицы Суперлиги после сложнейшей победы в Снежинске над местной "Сунгулью" 30:29. После 19 игр у пермяков 20 очков (9 побед, 2 ничьи и 9 поражений).
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