Анатолий Любавин: «Студенты одержимы искусством»
Гость программы "Новости культуры" живописец, педагог, профессор, ректор Московского государственного академического института им. Сурикова Анатолий Любавин.
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Гость программы "Новости культуры" живописец, педагог, профессор, ректор Московского государственного академического института им. Сурикова Анатолий Любавин.
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В офисах МФЦ увеличат число окон для малого бизнеса
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