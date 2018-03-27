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Пермь. Вести Спорт
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Гандболисты «Пермских медведей» поднялись на 6-ю строчку турнирной таблицы Суперлиги.
Пермские дзюдоисты завоевали три медали на международном турнире по борьбе дзюдо в Нижней Саксонии.
Всероссийский день ГТО пермяки отметили личными спортивными победами.
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Анатолий Любавин: «Студенты одержимы искусством»
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