«Маугли» или рабыня?
Следственный комитет начал проверять информацию, появившуюся в СМИ, про женщину, которая 30 лет жила в чужой семье и, по сути, находилась на положении подневольного работника. Более того, как сообщается, у нее все это время не было паспорта, медицинского обслуживания, хотя она тяжело больна, образования, да и имени своего настоящего она до сих пор не знает. Как и не знает, где ее родители. Если сейчас все это подтвердится, будет возбуждено уголовное дело.
Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Выясняется достоверность всей информации, и в СМИ, и на странице уполномоченного по правам человека. Нашими следователями при необходимости будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав молодой женщины".
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