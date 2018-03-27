Пермские спасатели вызволили кота из-под раковины
Четверо пермских спасателей вызволили кота из-под раковины. Фотографии появились в социальных сетях. Инцидент произошел в одной из квартир. Животное каким-то образом залезло в ванной под пол и застряло там между труб. Хозяйка его сама достать не смогла, в итоге кота Жана извлекли оттуда с минимальными разрушениями для мебели. Животное отделалось легким испугом. Вообще, кот находится временно у волонтеров и ищет добрых хозяев.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Заседание комиссии по ЧС началось с обсуждения пожара в Кемерово
В Перми представили нового главного федерального инспектора
В офисах МФЦ увеличат число окон для малого бизнеса
Весна откладывается
После кемеровской трагедии в Прикамье проверят все торгово-развлекательные центры
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Спорт: Региону есть к чему стремиться
Прикамцы - чемпионы спортивного ориентирования
Пермских школьников предложили обучить самообороне
Пермь. Вести-Спорт
Добавить комментарий: