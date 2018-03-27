Пермские спасатели вызволили кота из-под раковины

Четверо пермских спасателей вызволили кота из-под раковины. Фотографии появились в социальных сетях. Инцидент произошел в одной из квартир. Животное каким-то образом залезло в ванной под пол и застряло там между труб. Хозяйка его сама достать не смогла, в итоге кота Жана извлекли оттуда с минимальными разрушениями для мебели. Животное отделалось легким испугом. Вообще, кот находится временно у волонтеров и ищет добрых хозяев.