Заседание комиссии по ЧС началось с обсуждения пожара в Кемерово

С обсуждения пожара в Кемерово началось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Пермского края. Свои соболезнования выразил губернатор. А руководитель краевого МЧС заявил, что уже приняты некоторые меры для предотвращения подобных происшествий.

Андрей Бабинцев, врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Поручение я уже дал лицам, которые занимаются организацией тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. У нас в том году проводились занятия в таких торговых центрах, учения проводили, смотрели готовность сил и средств и готовность по эвакуации людей, которые приходят и закупают что-то или отдыхают".