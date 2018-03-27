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В Перми представили нового главного федерального инспектора
В Перми официально представили нового главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова. Ранее он работал в должности федерального инспектора по Нижегородской области, до этого - в службе по контролю за оборотом наркотиков. Сергей Половников заменит Игоря Цветкова, который занимал должность ГФИ с мая 2016 года.
Сергей Половников, врио главного федерального инспектора по Пермскому краю: "В первую очередь вижу свою задачу здесь выстроить диалог со всеми конструктивно настроенными силами, построить отношения, и именно в разрезе моих должностных обязанностей выполнить те задачи, которые были поставлены нашим президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию".
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