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← Пермский край. Неделя за 159 секунд

После кемеровской трагедии в Прикамье проверят все торгово-развлекательные центры

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ТРЦ

После трагедии в Кемерово, где по последним, но не окончательным данным, погибли 64 человека, проверят все крупные торгово-развлекательные центры России. Такое указание сегодня дала Генеральная прокуратура. В Пермском крае сейчас 87 подобных объектов. Пожары уже случались как минимум в двух. В 2009 году горел «Вавилон» в Березниках, в 2016-м - «Алмаз» в Перми. К счастью, тогда обошлось без жертв.

Весенние каникулы для Алины начинаются с невеселых новостей о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Впрочем, отменять давно запланированный поход в кино сегодня никто не собирается. Разве что есть повод еще раз взглянуть на план эвакуации.

Алина Назарова: "Вполне ориентируешься, где, что находится, если что знаешь, куда идти в экстренных ситуациях. Страшно, конечно, всегда, просто нужно смотреть какие-то правила безопасности. Есть риск всегда".

Риск есть, как есть в Прикамье свой печальный опыт пожаров в местах с массовым пребыванием людей. Вот горит торговый центр «Алмаз» в Перми в 2016-м, а вот полыхает Березниковский клуб «Вавилон» в 2008-м. Но если здесь хотя бы никто не пострадал, то пожар в «Хромой лошади» до сих пор считается самым масштабным в новейшей российской истории по количеству жертв - тогда погибло 156 человек.

ВЫХОД

По правилам в случае нештатной ситуации на эвакуацию такого торгового центра, как «Столица» дается всего 15 минут. За это время из помещения необходимо вывести в среднем 5 тысяч человек и это при аварийном освещении, неработающих лифтах и эскалаторах.

Чтобы все огнетушители были заряжены, запасные выходы открыты, а сигнализация вовремя сработала, в каждом крупном торговом центре должен быть свой паспорт безопасности - толстая книга, в не одну сотню страниц, где прописаны все форс-мажорные ситуации. Так что не только в кинотеатре, в каждом вещевом отделе есть свой ответственный за жизни посетителей.

По данным МЧС, в Прикамье сегодня 87 крупных торговых центров. И после кемеровской трагедии многие уже начали готовиться к внеплановым проверкам. В подобных ситуациях повод ведомства находят всегда.

ТРЦ

Константин Копытов, директор управляющей компании «Столица Пермь»: "Всегда трагедии дают проверки - это статистика, наверное, печальная. Но она есть, она будет, и я думаю, что это необходимо. Хотя бы на трагедиях мы будем учиться, и делать свои объекты, свою жизнь более безопасной".

В причинах пожара и огромного числа жертв в Кемерово еще предстоит разобраться экспертам. А результаты этого обследования вполне могут стать новыми пунктами в паспортах безопасности. Главное на будущее, чтобы требования на бумаге совпали с реальными.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 27.03.2018 в 09:16 в рубрике - Вести Пермь

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