Пермский край. Неделя за 159 секунд
События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
ПРОЕКТ НЕДЕЛИ
Проекта два и оба «рабочие». Пермский край и РЖД договариваются, где строить новый мост через Каму и каким он будет. Вся конструкция называется «северный железнодорожный обход Перми».
ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Почти три «сухих» месяца. В 2018 году краевой кабмин решил в два раза увеличить количество дней, когда продажа алкоголя в рознице - строжайшее табу.
ОЦЕНКА НЕДЕЛИ
Пермь - хоккейный город. Выводы специалистов международной федерации хоккея: по количеству зрителей на матчах клуб «Молот - Прикамье» вошел в сотню самых посещаемых команд Европейских и Азиатских лиг.
АКЦИЯ НЕДЕЛИ
Гаси свет! Пермские нефтяники поддержали акцию «Час Земли - 2018».
ВИДЕО НЕДЕЛИ
Классическая сказка про лису и рыбу в полазненском, слегка осовремененном варианте.
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