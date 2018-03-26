Пермский край. Неделя за 159 секунд

События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".

ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

Проекта два и оба «рабочие». Пермский край и РЖД договариваются, где строить новый мост через Каму и каким он будет. Вся конструкция называется «северный железнодорожный обход Перми».

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Почти три «сухих» месяца. В 2018 году краевой кабмин решил в два раза увеличить количество дней, когда продажа алкоголя в рознице - строжайшее табу.

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

Пермь - хоккейный город. Выводы специалистов международной федерации хоккея: по количеству зрителей на матчах клуб «Молот - Прикамье» вошел в сотню самых посещаемых команд Европейских и Азиатских лиг.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

Гаси свет! Пермские нефтяники поддержали акцию «Час Земли - 2018».

ВИДЕО НЕДЕЛИ

Классическая сказка про лису и рыбу в полазненском, слегка осовремененном варианте.