Весна откладывается

В Прикамье вновь похолодает. Как предсказывают синоптики, минусовая температура продержится практически всю ближайшую неделю. По ночам и вовсе ожидается мороз до -15 градусов. При этом опять не исключены метели, сильный ветер и гололед на дорогах. Весна снова откладывается.