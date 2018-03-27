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Весна откладывается
В Прикамье вновь похолодает. Как предсказывают синоптики, минусовая температура продержится практически всю ближайшую неделю. По ночам и вовсе ожидается мороз до -15 градусов. При этом опять не исключены метели, сильный ветер и гололед на дорогах. Весна снова откладывается.
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