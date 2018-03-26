Спорт: Региону есть к чему стремиться

Краевой министр спорта Олег Глызин ответил на вопросы депутатов Заксобрания о развитии спорта в регионе. Предметом разговора стал массовый спорт. Именно в этой сфере, по словам чиновника, «региону есть к чему стремиться». 56-е место среди 85 субъектов. При этом доля населения, систематически занимающегося спортом ниже общероссийского значения (33,5% против 34,2%). Поднять этот показатель за год министерство планирует как минимум до 36%.