Прикамцы - чемпионы спортивного ориентирования
Прикамцы стали триумфаторами Чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах. В последнем зимнем старте в окрестностях Горнозаводска участвовали спортсмены 19 субъектов страны. Абсолютной победительницей стала Мария Кечкина. Заслуженный мастер спорта собрала четыре золотых медали. Отличился Владислав Киселев, выступающий первый год по мужчинам, у него три "золота" и "бронза". В призах: Ксения Терехова, Татьяна Оборина, Александр Павленко и Владимир Игнатов.
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