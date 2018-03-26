Прикамцы - чемпионы спортивного ориентирования

Прикамцы стали триумфаторами Чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах. В последнем зимнем старте в окрестностях Горнозаводска участвовали спортсмены 19 субъектов страны. Абсолютной победительницей стала Мария Кечкина. Заслуженный мастер спорта собрала четыре золотых медали. Отличился Владислав Киселев, выступающий первый год по мужчинам, у него три "золота" и "бронза". В призах: Ксения Терехова, Татьяна Оборина, Александр Павленко и Владимир Игнатов.