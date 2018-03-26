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Прикамцы - чемпионы спортивного ориентирования

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 ориентирование на лыжах

Прикамцы стали триумфаторами Чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах. В последнем зимнем старте в окрестностях Горнозаводска участвовали спортсмены 19 субъектов страны. Абсолютной победительницей стала Мария Кечкина. Заслуженный мастер спорта собрала четыре золотых медали. Отличился Владислав Киселев, выступающий первый год по мужчинам, у него три "золота" и "бронза". В призах: Ксения Терехова, Татьяна Оборина, Александр Павленко и Владимир Игнатов.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 26.03.2018 в 15:24 в рубрике - Вести Пермь

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