Я б в Нацгвардию пошел, пусть меня научат

День открытых дверей прошел в Пермском институте национальной гвардии. Вот-вот здесь будут отмечать 207 лет с момента возникновения в России этого рода войск. Сейчас они настолько популярны, что конкурс на одно место в вузе в среднем 4 человека на место. Чем гордятся курсанты?

Пока другие курсанты выставляют миномет и готовят гаубицу, у Валерия Шахова на сборку крупнокалиберного пулемета есть не больше минуты. В армии служил прадед, дед и отец тоже были военными, так что решение поступить в институт национальной гвардии сейчас кажется единственно правильным.

Валерий Шахов, курсант ПВИВНГ РФ: "Еще ни разу не жалел, что поступил сюда, очень интересный факультет, здесь достаточно много вооружения, постоянно какая-то практика, работа, разбора, сборка, стрельба".

Военный институт в Перми - уникальное учебное заведение. Только здесь готовят узких специалистов для войск национальной гвардии. И технических ресурсов для обучения здесь явно не жалеют.

Андрей Мертвищев, начальник учебного отдела ПВИВНГ РФ: "Новая техника к нам приходит, новые образцы вооружения сначала поступают к нам, для того чтобы мы их освоили, и только потом уже идут в войска. Чтобы офицеры выходили из военного института и уже знали по порядку пользования всеми этими приборами".

Вождение автомобилей курсанты начинают отрабатывать исключительно на тренажерах. На полигон выходят только после сдачи виртуального экзамена. Это только задания на тренажере виртуальные, а вот органы управления, кабина КАМАЗА и самое главное ощущения - вполне себе натуральные. Здесь можно в полной мере прочувствовать, что такое бездорожье.

Пока одни атакуют нарушителя, другие ищут закладки взрывчатки. На кинологическом факультете обучают специалистов для всех силовых ведомств.

В институте готовят саперов, тыловые службы, связистов. Карина Ракитина на сегодня курсант пятого курса. В военном институте получает специальность вполне востребованную и в гражданской жизни - связь и компьютеры. Но выбор уже сделан.

Карина Ракитина, курсант ПВИВНГ РФ: "После выпуска буду продолжать военную службу, все навыки, которые я приобрела в этом институте, пойдут на пользу и будут полезны войскам национальной гвардии".

Сейчас в институте обучается 1200 курсантов со всей страны и ближнего зарубежья. На подходе строительство еще нескольких учебных корпусов и казармы для нового факультета. Только вот на легкий конкурс новобранцам здесь рассчитывать не приходится.