Пермь. Вести-Спорт
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Прикамцы стали триумфаторами Чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах.
Гандболисты «Пермских медведей» поднялись на 7-ю строчку турнирной таблицы Суперлиги .
Молодёжная команда "Пармы" гарантировала себе место в плей-офф Единой молодёжной Лиги ВТБ.
Краевой министр спорта Олег Глызин ответил на вопросы депутатов Заксобрания о развитии спорта в регионе.
Матч «Амкар» – «Локомотив» перенесен из Перми в Москву.
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