Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

Центробанк уменьшил ключевую ставку до 7,25%. Сообщается, что причина тому – устойчивый низкий уровень инфляции. Как уверяют специалисты, хранить деньги на сберегательных счетах по-прежнему выгодно. Так же, как и пользоваться безналичным расчетом. Почему?

Тот самый «парень с медведем» Эльнар Мансуров готовится к очередному путешествию. В этот раз цикл фотографий с головой знаменитого уже на весь мир медведя будет из Канады. Полет за океан удалось удешевить в разы, благодаря наколенным милям на банковской карте.

Эльнар Мансуров, пермский путешественник: "Буквально вчера я купил авиабилеты в Канаду и оплатил только сборы, то есть стоимость авиабилетов в одну сторону составила 7 тысяч рублей вместо 40".

За последние десять лет безналичный расчет плотно вошел в жизнь россиян. Не надо как раньше носить кошелек с пачкой денег. Достаточно банковской карты. Но сегодня мало кто знает, что с помощью нее можно еще и заработать.

Получить можно не только мили. Еще одна популярная банковская услуга - это кэшбек. При покупках в магазинах, автозаправочных станциях и кафе часть потраченных средств возвращается обратно.

Первые электронные карты сохранились в музее одного из банков. В Прикамье они появились в 1996 году и от нынешних практически ничем не отличались, за исключением системы безопасности. Спустя пять лет вручали уже миллионную карту.

Если речь идет о крупных суммах, то эксперты советуют держать их в банке, даже несмотря на невысокие проценты - это выгодно. Все дело в низкой инфляции.

Екатерина Лозгачева, начальник управления разработки денежно-кредитной и информационной политики Банка России: "Если мы сравним ставку по годовым вкладам, которая была в начале прошлого года, она тогда составляла 8 процентов и выше и инфляцию, которая на конец года снизилась до 2,5 процентов, то поймем, что держатели вкладов получили реальный доход".

Зарабатывать с помощью электронных карт можно даже всей семьей. Андрей Солодовников связал карты жены и ребенка в один счет. Теперь часть трат идет на накопление бонусов, а уже их в свою очередь он потратит на подарки близким.

Андрей Солодовников:

- Получается каждый месяц где-то рублей 500.