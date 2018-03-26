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Великий и могучий: В Перми досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку

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ЕГЭ

В Перми досрочно сдавали ЕГЭ по русскому языку. Тесты писали те, кто не попадает в общий поток. Это некоторые школьники, выпускники прошлых лет, а также взрослые люди.

Выпускники проходят через рамку металлодетектора, предъявляют паспорт и сдают телефоны.

330 человек в Пермском крае заявились на досрочный период экзамена по русскому языку. Два дня назад по такому же принципу сдавали географию и информатику. В основном те, кто по объективным причинам не сможет присутствовать на основном экзамене. В первую очередь спортсмены и выпускники прошлых лет.

Так выглядит аудитория, в которой скоро начнется экзамен. Как обычно, здесь установлено видеонаблюдение. Две камеры - одна направлена на принтер, который напечатает КИМы, здесь же они будут и сканироваться после того, как экзамен будет завершен. Вторая камера направлена непосредственно на аудиторию.

С этого момента для сдающих экзамен начинаются ответственные 3,5 часа. И согласно правилам, пресса должна покинуть аудиторию. Свой результат выпускники узнают не позднее 4 апреля.

А так к экзамену по английскому готовятся выпускники пермской 77-й школы. Иностранный язык здесь изучают углубленно, и сдают этот предмет практически все.

В этом году экзамен по иностранным языкам распределен на два дня - первый для письменной части, второй - для устной.

Юлия Шаврина, учитель английского языка школы №77 города Перми: "Письменная часть состоит из личного письма и эссе. В говорении нужно уметь читать, уметь описать картинку и сконтрастировать, сравнить две картинки. У нас был телемост с Австралией, общаемся, участвуем в международных проектах, это переписка".

До начала сдачи основного этапа ЕГЭ остается 2 месяца. 28 мая выпускники должны будут показать свои знания по географии и информатике, 30 мая - обязательный для всех экзамен по математике, русский язык назначен на 6 июня. Чтобы получить аттестат, школьникам необходимо будет набрать 24 балла по обязательным предметам, для желающих поступить в ВУЗ минимальный проходной балл составит 36.

Метки: в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 26.03.2018 в 11:42 в рубрике - Вести Пермь

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