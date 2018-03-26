В Перми выступил легендарный ансамбль им. Игоря Моисеева

В пермском ДК Солдатова выступил легендарный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Артисты показали свои лучшие номера, известные без преувеличения на весь мир.

Перед началом концерта мы побеседовали с нынешним художественным руководителем Еленой Александровной Щербаковой. Она рассказала, в чем секрет балета Игоря Моисеева, почему, несмотря на то, что уже 80 лет исполнилось этой хореографии, она не теряет уникальности.

Елена Щербакова, художественный руководитель Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева: "Все моисеевские номера – они актуальны. Объясню почему. Потому что мы сохранили все традиции, мы не переделываем хореографию, мы ее не обрезаем, не урезаем. Я считаю, что это кощунство что-либо переделывать после мэтра".

Один из уникальных танцев – рок-н-ролл, который Игорь Моисеев поставил после того, как приехал с гастролей из США. Сначала, чтобы выпустить номер для советских зрителей, это был пародийный номер.