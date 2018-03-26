Последние морозы

Судя по прогнозам синоптиков, в крае должно начаться постепенное потепление. В выходные днем в Перми уже обещали приближение температуры к нулевой отметке. Правда, при этом - очередные снегопады и усиление ветра. На этой неделе прогнозируют наступление полноценной, но еще совсем ранней весны.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Ожидается очень большое количество осадков, возможно усиление ветра. По югу края и в Перми сохранится тенденция на потепление еще какое-то время. Осадки могут выпадать уже не только в виде снега, но и в виде дождя. Возможны оттепели до +3С".