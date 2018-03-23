Пловцов со всего Прикамья собрал Чемпионат памяти Людмилы Моняковой

В пермском спорткомплексе БМ в 13-й раз прошёл ежегодный Чемпионат по плаванию памяти Людмилы Моняковой. Популярнейшие соревнования в Пермском крае.

Сигнал стартера, первые заплывы. В плавательном комплексе БМ уже в 13-й раз стартуют соревнования, посвящённые памяти Людмилы Моняковой, тренера, воспитавшего целую плеяду пловцов, защищавших в своё время честь региона и страны.

В зачёт родного комплекса "БМ" поплывёт сегодня её внук Егор. В торжественной обстановке спортсмену вручили удостоверение Мастера спорта. Первый важный рубеж был взят в Челябинске на этапе Кубка России.

В приподнятом настроении за медали сегодняшнего чемпионата Егор будет бороться на всех возможных дистанциях: брассом, кролем, в эстафете. Потрудиться придется серьёзно. Конкуренцию пермякам на плавательных дорожках составят более 500 пловцов из Горнозаводска, Воткинска, Березников, Чайковского, Осы, Соликамска, Губахи. Все без исключения получат памятные призы, подготовленные, как и сам турнир, старшим поколением воспитанников Людмилы Моняковой.

Мемориал Людмилы Моняковой, действительно, любим пловцами. Одна из причин - лояльность допуска к нему. На соседних дорожках могут плыть мастера, ветераны и второразрядники. Зрелищность соревнований от этого только выигрывает.

По итогам двух дней самые целеустремлённые пловцы получат свои заслуженные, в том числе денежные награды. Но на турнире памяти Моняковой - это не главное. Такой доброжелательной атмосферы ещё поискать.

Надежда Панькова, МС, (СК "Олимпия" г. Пермь): "Эти соревнования считаются командными. Здесь особенно чувствуется дружеская обстановка. Больших каких-то планов на эти соревнования нет, потому что это город, но своим результатом я тем не менее довольна".

А наполненности трибун позавидуют иные старты российского уровня.