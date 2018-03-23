Пловцов со всего Прикамья собрал Чемпионат памяти Людмилы Моняковой
В пермском спорткомплексе БМ в 13-й раз прошёл ежегодный Чемпионат по плаванию памяти Людмилы Моняковой. Популярнейшие соревнования в Пермском крае.
Сигнал стартера, первые заплывы. В плавательном комплексе БМ уже в 13-й раз стартуют соревнования, посвящённые памяти Людмилы Моняковой, тренера, воспитавшего целую плеяду пловцов, защищавших в своё время честь региона и страны.
В зачёт родного комплекса "БМ" поплывёт сегодня её внук Егор. В торжественной обстановке спортсмену вручили удостоверение Мастера спорта. Первый важный рубеж был взят в Челябинске на этапе Кубка России.
В приподнятом настроении за медали сегодняшнего чемпионата Егор будет бороться на всех возможных дистанциях: брассом, кролем, в эстафете. Потрудиться придется серьёзно. Конкуренцию пермякам на плавательных дорожках составят более 500 пловцов из Горнозаводска, Воткинска, Березников, Чайковского, Осы, Соликамска, Губахи. Все без исключения получат памятные призы, подготовленные, как и сам турнир, старшим поколением воспитанников Людмилы Моняковой.
Мемориал Людмилы Моняковой, действительно, любим пловцами. Одна из причин - лояльность допуска к нему. На соседних дорожках могут плыть мастера, ветераны и второразрядники. Зрелищность соревнований от этого только выигрывает.
По итогам двух дней самые целеустремлённые пловцы получат свои заслуженные, в том числе денежные награды. Но на турнире памяти Моняковой - это не главное. Такой доброжелательной атмосферы ещё поискать.
Надежда Панькова, МС, (СК "Олимпия" г. Пермь): "Эти соревнования считаются командными. Здесь особенно чувствуется дружеская обстановка. Больших каких-то планов на эти соревнования нет, потому что это город, но своим результатом я тем не менее довольна".
А наполненности трибун позавидуют иные старты российского уровня.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Новости культуры. Пермь 23.03.2018
Объявления в Сети бывают опасны
Зимняя спартакиада спортивных школ: финал по сноуборду
В Перми открылась ярмарка меда и конфитюра
В Прикамье растет число пьяных водителей
Ярмарка недвижимости: Выбери дом мечты
На реке Глухая Вильва боролись с разливом нефти
В Прикамье вводятся единые правила для инвесторов
Всё, что нужно знать о туберкулезе
А за окном то дождь, то снег
Добавить комментарий: