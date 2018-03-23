Жильцы не должны страдать из-за двойных квитанций
Жильцы дома не должны разбираться, кому платят за коммунальные услуги, если пришло две квитанции. Правда, есть одно серьезное условие – только в том случае, если они не знали о смене управляющей компании и могут это доказать. К такому выводу пришли в прокуратуре Ленинского района Перми после рассмотрения ситуации в доме на Пермской, 46. Несколько человек здесь заплатили старой управляющей компании, а новая эту сумму теперь включает в строку «долг». По мнению надзорного ведомства, в такой ситуации коммунальщики должны разбираться только между собой.
Ксения Скурко, старший помощник прокурора Ленинского района г. Перми: "Если собственник или наниматель помещения добросовестно произвел оплату за жилищно-коммунальные услуги в прежнюю управляющую компанию, при этом заблуждался, не обладал достаточной информацией о выборе новой управляющей компании, у вновь избранной УК есть право взыскания данной задолженности с прежней управляющей компании".
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