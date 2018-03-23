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Пловцов со всего Прикамья собрал Чемпионат памяти Людмилы Моняковой →
Новости культуры. Пермь 23.03.2018
Гость программы "Новости культуры" Алла Гурина, начальник отдела развития пермского Театра юного зрителя.
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Пловцов со всего Прикамья собрал Чемпионат памяти Людмилы Моняковой →
Гость программы "Новости культуры" Алла Гурина, начальник отдела развития пермского Театра юного зрителя.
|23.03.2018 в 16:37
|23.03.2018 в 16:15
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Пловцов со всего Прикамья собрал Чемпионат памяти Людмилы Моняковой
Новости культуры. Пермь 23.03.2018
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