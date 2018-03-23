Зимняя спартакиада спортивных школ: финал по сноуборду

Горнолыжный комплекс Такман в Чусовом принимает финальные соревнования по сноуборду Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ. Титулы сильнейших оспаривают более ста человек из 15 регионов страны.

Больше всего в слоупстайле райдеры ценят свободу самовыражения. Судьи - стиль, а точнее, ту непринуждённость, с которой спортсмен выполняет даже самые сложные трюки.

Каждый из этапов этой акробатической цепочки оценивает отдельный судья. Итоговая оценка по сумме трёх попыток. Малопонятный постороннему зрителю слоупстайл давно полюбился поклонникам экстрима и прочно вошёл в программы различных зимних соревнований.

Если переводить «слоупстайл» дословно, то получится «стиль катания на склонах». К такому типу соревнований относится маунтинбординг, фристайл и сноуборд. Последний входит в программу Всемирных экстремальных игр. А в 2014 году на горнолыжных склонах «Роза Хутор» в Сочи, такой опасный, но зрелищный слоупстайл был официально принят в олимпийскую семью.

Вошла дисциплина и в программу Второй Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ. Горнолыжный комплекс Такман в Чусовом принимает финальные соревнования по сноуборду. Титулы сильнейших оспаривают более ста спортсменов из 15 регионов страны.

Олег Глызин, министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края: "От всей души желаю вам всем, чтобы на этих играх, на этой спартакиаде вы показали себя настоящими спортсменами. Вы уже настоящие спортсмены, вы уже почти профессионалы, вы наш олимпийский будущий резерв".

Пермскому краю доверили проведение сразу трёх финальных этапов Спартакиады. Сначала в чайковской «Снежинке» разыграли награды в лыжном двоеборье и прыжках с трамплина. Затем на трассах чусовского СДЮСШОР «Огонек» определились победители по санному спорту. Теперь, на Такмане, настало время летающих лыжников.

В последующие дни соревнований ребята выявят призёров в параллельном и слаломе гиганте, а также сноуборд-кроссе.