Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Прикамье растет число пьяных водителей

Зимняя спартакиада спортивных школ: финал по сноуборду →

В Перми открылась ярмарка меда и конфитюра

смотреть видео

мёд

В ДК ВОС открылась ярмарка меда и конфитюра от частной пасеки Монастырской. Попробовать новинки можно до 25 марта.

Постоянных покупателей частной пасеки Монастырская долго уговаривать не нужно. Приходят и знакомых приводят. Всего более 30 вкусов и редких сортов - дягелевый, каштановый, клеверный, донниковый, таежный, мед с маточным молочком. Есть в этот раз новинки. Например, мёд с мумиё рекомендован для суставов, а также при лечении туберкулёза и лёгочных болезней.

Елена Рябченкова, продавец ярмарки мёда пасеки Монастырская: "Мёд с корицей нормализует хорошо обмен веществ, эффективен при похудении и для сердечно-сосудистой системы полезен. Мёд с валерианой очень хорошо успокаивает и для сна. Мёд с расторопшей - хорошо чистит печень, для желудочно-кишечного тракта полезен".

Не застаивается на прилавке фирменный сорт, он же хит продаж - мёд диких пчёл. Собирают из дупла дерева. Полезен при лечении варикозного расширения вен, щитовидной железы, а также для мужского здоровья. Кроме мёда на ярмарке представлено более 20 видов не менее вкусного и полезного конфитюра из свежих ягод, бланшированных на пару, в собственном соку на натуральном пектине.

Хозяйки наверняка оценят ароматное нерафинированное подсолнечное масло. Для укрепления иммунитета - алтайские бальзамы, масла и чай с эхинацеей. Изящные саше с заваркой найдутся для профилактики любого недуга. А к душистому чаю есть большой выбор свежайшей азовской халвы.

При длительном хранении мед не теряет лечебных свойств. А значит, его можно купить впрок. Любой из представленных сортов можно попробовать, при этом никто не торопит. Полюбившаяся народная акция - при покупке одного килограмма меда один килограмм лугового - в подарок.

Ярмарка в ДК Всероссийского общества слепых будет работать до 25 марта. Приобрести полезное лакомство можно на первом этаже с 10.00 утра до 19.00 часов.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 23.03.2018 в 14:36 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Прикамье растет число пьяных водителей

Ярмарка недвижимости: Выбери дом мечты

На реке Глухая Вильва боролись с разливом нефти

В Прикамье вводятся единые правила для инвесторов

Всё, что нужно знать о туберкулезе

А за окном то дождь, то снег

Конус бумаги как музыкальный инструмент

Мир отметил День кукольника

В Перми побывал легендарный космонавт Виктор Савиных

Не бойтесь чистого листа!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье растет число пьяных водителей

Зимняя спартакиада спортивных школ: финал по сноуборду →

Обратите внимание

в Перми

В Перми открылась ярмарка меда и конфитюра

В ДК ВОС попробовать новинки можно до 25 марта.
23.03.2018 в 14:36

Метки: в Перми, Общество

К весеннему половодью готовы?

Перед началом весеннего половодья в Перми состоялась штабная тренировка.
23.03.2018 в 14:08

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Доцент ПГНИУ отправляется в экспедицию по Аляске

Андрей Королёв возобновит пересечение Аляски с севера на юг. Экспедиция продлится 40 дней.
23.03.2018 в 12:30

Метки: в Перми, Образование, В мире

Ярмарка недвижимости: Выбери дом мечты

В Перми заработала ярмарка недвижимости, где все желающие могут узнать, где продается лучшее жилье.
23.03.2018 в 11:33

Метки: в Перми, Реклама

В Прикамье вводятся единые правила для инвесторов

На заседании регионального парламента депутаты окончательно утвердили новый закон об инвестиционной политике.
23.03.2018 в 10:37

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

В России

Зимняя спартакиада спортивных школ: финал по сноуборду

Чусовой принимает финальные соревнования по сноуборду Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ.
23.03.2018 в 15:02

Метки: В России, в Пермском крае, Спорт

Мир отметил День кукольника

С 2003 года 21 марта отмечается Международный день кукольника.
22.03.2018 в 17:43

Метки: в Перми, В России, В мире, Культура

Для шеф-поваров готовят «чёрный ящик»

Пермские кулинары представляют наш город на всероссийском чемпионате «Chef a la Russe».
22.03.2018 в 11:35

Метки: в Перми, В России, Общество

Манна федеральная: Край получит 266,5 млн

Пермский край получит дотацию на сбалансирование бюджета.
21.03.2018 в 17:05

Метки: В России, в Пермском крае, Экономика

В Планетарии отметили день весеннего равноденствия

20 марта — день, когда Солнце подходит к окончанию астрономического года. Наступает астрономическая весна.
21.03.2018 в 12:04

Метки: в Перми, В России, Общество, В мире

Лента новостей RSS каналы

Зимняя спартакиада спортивных школ: финал по сноубордуЗимняя спартакиада спортивных школ: финал по сноуборду

В Перми открылась ярмарка меда и конфитюраВ Перми открылась ярмарка меда и конфитюра

К весеннему половодью готовы?К весеннему половодью готовы?

Грузоперевозка-59: закажите газель для доставки грузаГрузоперевозка-59: закажите газель для доставки груза

Чайковский драйв: выходные под знаком скоростиЧайковский драйв: выходные под знаком скорости

Доцент ПГНИУ отправляется в экспедицию по АляскеДоцент ПГНИУ отправляется в экспедицию по Аляске

В Прикамье растет число пьяных водителейВ Прикамье растет число пьяных водителей

Ярмарка недвижимости: Выбери дом мечтыЯрмарка недвижимости: Выбери дом мечты

На реке Глухая Вильва боролись с разливом нефтиНа реке Глухая Вильва боролись с разливом нефти

В Прикамье вводятся единые правила для инвесторовВ Прикамье вводятся единые правила для инвесторов

Всё, что нужно знать о туберкулезеВсё, что нужно знать о туберкулезе

А за окном то дождь, то снегА за окном то дождь, то снег

Лишь бы не было бедыЛишь бы не было беды

Конус бумаги как музыкальный инструментКонус бумаги как музыкальный инструмент

Мир отметил День кукольникаМир отметил День кукольника

В Перми побывал легендарный космонавт Виктор СавиныхВ Перми побывал легендарный космонавт Виктор Савиных

Не бойтесь чистого листа!Не бойтесь чистого листа!

Пермский мамонт Василий Иванович приглашает в гостиПермский мамонт Василий Иванович приглашает в гости

Пермского грузчика накрыло яблочной лавинойПермского грузчика накрыло яблочной лавиной

Край будет развивать паллиативную медпомощьКрай будет развивать паллиативную медпомощь

Дней трезвости станет большеДней трезвости станет больше

Новости культуры. Пермь 21.03.2018Новости культуры. Пермь 21.03.2018

Лесники открывают двериЛесники открывают двери

Пермский край готовится к весеннему призывуПермский край готовится к весеннему призыву

Когда уроки труда опасны для жизниКогда уроки труда опасны для жизни

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную