В Перми открылась ярмарка меда и конфитюра

В ДК ВОС открылась ярмарка меда и конфитюра от частной пасеки Монастырской. Попробовать новинки можно до 25 марта.

Постоянных покупателей частной пасеки Монастырская долго уговаривать не нужно. Приходят и знакомых приводят. Всего более 30 вкусов и редких сортов - дягелевый, каштановый, клеверный, донниковый, таежный, мед с маточным молочком. Есть в этот раз новинки. Например, мёд с мумиё рекомендован для суставов, а также при лечении туберкулёза и лёгочных болезней.

Елена Рябченкова, продавец ярмарки мёда пасеки Монастырская: "Мёд с корицей нормализует хорошо обмен веществ, эффективен при похудении и для сердечно-сосудистой системы полезен. Мёд с валерианой очень хорошо успокаивает и для сна. Мёд с расторопшей - хорошо чистит печень, для желудочно-кишечного тракта полезен".

Не застаивается на прилавке фирменный сорт, он же хит продаж - мёд диких пчёл. Собирают из дупла дерева. Полезен при лечении варикозного расширения вен, щитовидной железы, а также для мужского здоровья. Кроме мёда на ярмарке представлено более 20 видов не менее вкусного и полезного конфитюра из свежих ягод, бланшированных на пару, в собственном соку на натуральном пектине.

Хозяйки наверняка оценят ароматное нерафинированное подсолнечное масло. Для укрепления иммунитета - алтайские бальзамы, масла и чай с эхинацеей. Изящные саше с заваркой найдутся для профилактики любого недуга. А к душистому чаю есть большой выбор свежайшей азовской халвы.

При длительном хранении мед не теряет лечебных свойств. А значит, его можно купить впрок. Любой из представленных сортов можно попробовать, при этом никто не торопит. Полюбившаяся народная акция - при покупке одного килограмма меда один килограмм лугового - в подарок.

Ярмарка в ДК Всероссийского общества слепых будет работать до 25 марта. Приобрести полезное лакомство можно на первом этаже с 10.00 утра до 19.00 часов.