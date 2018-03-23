Объявления в Сети бывают опасны

В Екатеринбурге задержали двух подозреваемых в жестоком нападении на пермяка. Пострадавший сейчас находится в реанимации. Прогнозов врачи не дают. Известно, что преступление произошло на улице Богдана Хмельницкого. Мужчину избили, связали и заперли на ключ в собственной квартире. Истекающим кровью его обнаружила мать. Поначалу у полиции не было никаких зацепок. Позже родственники избитого рассказали о том, что накануне преступления он выставил на продажу системный блок и видеокарту. За них и поплатился собственным здоровьем. На след двух налетчиков вышли на следующее утро. Их задержали в Екатеринбурге, застав врасплох в гостиничном номере. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью».

Сергей Выдрин, начальник ОП №3 УМВД России по г. Перми: "Двое неустановленных преступников под предлогом покупки компьютерной техники, созвонившись с потерпевшим, пришли к нему домой. После того как посмотрели на данную технику, которая им понравилась, нанесли множественные удары по голове и телу тупым твердым предметом, после чего похитили системный блок и видеокарту, в комплекте была игрушка Xbox и похитили сотовый телефон, принадлежащий потерпевшему".