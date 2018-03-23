Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Ярмарка недвижимости: Выбери дом мечты

В Прикамье растет число пьяных водителей

смотреть видео

протокол

В Пермском крае задерживают по 50 пьяных водителей в день. Также регион входит в тройку лидеров по рецидивам, когда автомобилисты повторно садятся за руль в нетрезвом виде. С этих цифр началось пленарное заседание краевого парламента. 

Заседание можно назвать своеобразным отчетом за 2017 год. Первым перед депутатами выступил начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал Кошелев. С уголовной статистикой здесь все нормально, но вот цифры, которые действительно вызывают тревогу - количество водителей, задержанных в нетрезвом виде. По этому пункту, а также по количеству задержанных повторно в нетрезвом виде Пермский край занимает одно из лидирующих мест. Все это на фоне сокращения сотрудников и экипажей ДПС. Упор делается на электронное видеонаблюдение, но это не решает вопросы езды без прав и езды в нетрезвом виде.

Второй отчет, который прозвучал перед депутатами - Уполномоченный по правам человека Павел Миков рассказал о своей работе в 2017 году. По статистике отмечается снижение количества обращений по социальным вопросам. Он связывает это с появлением альтернатив аппарата Уполномоченного - различные приемные депутатов, политических партий, бесплатная юридическая служба. Острыми вопросами остаются - выделение жилплощади по программе ветхого и аварийного жилья, ремонта муниципального жулья, нехватка жилплощади у муниципалитетов для решения всех необходимых вопросов на местах. Павел Миков представил депутатам новую программу повышения правовой финансовой грамотности, она касается не только молодежи, но и взрослого населения.

Также рассматривался новый закон об инвестиционной политике в крае. Это большой рамочный документ, который объединяет в себе множество нормативных актов, и становится понятно, кто инвестор в крае и на что он может рассчитывать при взаимоотношениях с органами государственной власти. Еще один общий документ, основанный на федеральном законе - документ о Торгово-промышленной палате. Здесь прописаны все взаимоотношения власти, бизнеса с этой общественной организацией.

 

 

 

Метки: в Пермском крае, Общество, Власть, Аварии

Опубликовано: 23.03.2018 в 12:07 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Ярмарка недвижимости: Выбери дом мечты

На реке Глухая Вильва боролись с разливом нефти

В Прикамье вводятся единые правила для инвесторов

Всё, что нужно знать о туберкулезе

А за окном то дождь, то снег

Конус бумаги как музыкальный инструмент

Мир отметил День кукольника

В Перми побывал легендарный космонавт Виктор Савиных

Не бойтесь чистого листа!

Пермский мамонт Василий Иванович приглашает в гости


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Ярмарка недвижимости: Выбери дом мечты

Обратите внимание

в Перми

Ярмарка недвижимости: Выбери дом мечты

В Перми заработала ярмарка недвижимости, где все желающие могут узнать, где продается лучшее жилье.
23.03.2018 в 11:33

Метки: в Перми, Реклама

В Прикамье вводятся единые правила для инвесторов

На заседании регионального парламента депутаты окончательно утвердили новый закон об инвестиционной политике.
23.03.2018 в 10:37

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Всё, что нужно знать о туберкулезе

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. К этому дню в Перми провели масштабную акцию.
23.03.2018 в 10:08

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

А за окном то дождь, то снег

В ближайшее время погода в Прикамье будет характеризоваться большими температурными контрастами.
23.03.2018 в 09:41

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Конус бумаги как музыкальный инструмент

Мастер-класс по игре на трубе провёл Павел Курдаков - артист оркестра MusicAeterna.
22.03.2018 в 18:03

Метки: в Перми, Общество, Культура

В России

Мир отметил День кукольника

С 2003 года 21 марта отмечается Международный день кукольника.
22.03.2018 в 17:43

Метки: в Перми, В России, В мире, Культура

Для шеф-поваров готовят «чёрный ящик»

Пермские кулинары представляют наш город на всероссийском чемпионате «Chef a la Russe».
22.03.2018 в 11:35

Метки: в Перми, В России, Общество

Манна федеральная: Край получит 266,5 млн

Пермский край получит дотацию на сбалансирование бюджета.
21.03.2018 в 17:05

Метки: В России, в Пермском крае, Экономика

В Планетарии отметили день весеннего равноденствия

20 марта — день, когда Солнце подходит к окончанию астрономического года. Наступает астрономическая весна.
21.03.2018 в 12:04

Метки: в Перми, В России, Общество, В мире

1 318 884 прикамца участвовали в выборах президента

Окончательные итоги выборов президента подвели на заседании избирательной комиссии Пермского края.
21.03.2018 в 10:50

Метки: Власть, в Пермском крае, Выборы, В России

Лента новостей RSS каналы

В Прикамье растет число пьяных водителейВ Прикамье растет число пьяных водителей

Ярмарка недвижимости: Выбери дом мечтыЯрмарка недвижимости: Выбери дом мечты

На реке Глухая Вильва боролись с разливом нефтиНа реке Глухая Вильва боролись с разливом нефти

В Прикамье вводятся единые правила для инвесторовВ Прикамье вводятся единые правила для инвесторов

Всё, что нужно знать о туберкулезеВсё, что нужно знать о туберкулезе

А за окном то дождь, то снегА за окном то дождь, то снег

Лишь бы не было бедыЛишь бы не было беды

Конус бумаги как музыкальный инструментКонус бумаги как музыкальный инструмент

Мир отметил День кукольникаМир отметил День кукольника

В Перми побывал легендарный космонавт Виктор СавиныхВ Перми побывал легендарный космонавт Виктор Савиных

Не бойтесь чистого листа!Не бойтесь чистого листа!

Пермский мамонт Василий Иванович приглашает в гостиПермский мамонт Василий Иванович приглашает в гости

Пермского грузчика накрыло яблочной лавинойПермского грузчика накрыло яблочной лавиной

Край будет развивать паллиативную медпомощьКрай будет развивать паллиативную медпомощь

Дней трезвости станет большеДней трезвости станет больше

Новости культуры. Пермь 21.03.2018Новости культуры. Пермь 21.03.2018

Лесники открывают двериЛесники открывают двери

Пермский край готовится к весеннему призывуПермский край готовится к весеннему призыву

Когда уроки труда опасны для жизниКогда уроки труда опасны для жизни

Куда уходят деньги за капремонт?Куда уходят деньги за капремонт?

В Прикамье ликвидировали разлив нефтиВ Прикамье ликвидировали разлив нефти

Авиалесоохрана готовится к сезону пожаровАвиалесоохрана готовится к сезону пожаров

Для шеф-поваров готовят «чёрный ящик»Для шеф-поваров готовят «чёрный ящик»

«Бёрдвотчинг»- самое гуманное хобби«Бёрдвотчинг»- самое гуманное хобби

Курс на укрупнениеКурс на укрупнение

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную