В Прикамье растет число пьяных водителей

В Пермском крае задерживают по 50 пьяных водителей в день. Также регион входит в тройку лидеров по рецидивам, когда автомобилисты повторно садятся за руль в нетрезвом виде. С этих цифр началось пленарное заседание краевого парламента.

Заседание можно назвать своеобразным отчетом за 2017 год. Первым перед депутатами выступил начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал Кошелев. С уголовной статистикой здесь все нормально, но вот цифры, которые действительно вызывают тревогу - количество водителей, задержанных в нетрезвом виде. По этому пункту, а также по количеству задержанных повторно в нетрезвом виде Пермский край занимает одно из лидирующих мест. Все это на фоне сокращения сотрудников и экипажей ДПС. Упор делается на электронное видеонаблюдение, но это не решает вопросы езды без прав и езды в нетрезвом виде.

Второй отчет, который прозвучал перед депутатами - Уполномоченный по правам человека Павел Миков рассказал о своей работе в 2017 году. По статистике отмечается снижение количества обращений по социальным вопросам. Он связывает это с появлением альтернатив аппарата Уполномоченного - различные приемные депутатов, политических партий, бесплатная юридическая служба. Острыми вопросами остаются - выделение жилплощади по программе ветхого и аварийного жилья, ремонта муниципального жулья, нехватка жилплощади у муниципалитетов для решения всех необходимых вопросов на местах. Павел Миков представил депутатам новую программу повышения правовой финансовой грамотности, она касается не только молодежи, но и взрослого населения.

Также рассматривался новый закон об инвестиционной политике в крае. Это большой рамочный документ, который объединяет в себе множество нормативных актов, и становится понятно, кто инвестор в крае и на что он может рассчитывать при взаимоотношениях с органами государственной власти. Еще один общий документ, основанный на федеральном законе - документ о Торгово-промышленной палате. Здесь прописаны все взаимоотношения власти, бизнеса с этой общественной организацией.