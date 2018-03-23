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Ярмарка недвижимости: Выбери дом мечты

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Недвижимость в Перми и лучшие предложения на рынке. В городе заработала специализированная ярмарка, где все желающие смогли узнать, где продается лучшее жилье и цены на него.

Юлия к новому жилью только присматривается. На выставке недвижимости внимание девушки привлек стенд компании «КОРТРОС».

Юлия Буйлина: "Планировки неплохие. Я уже успела посмотреть, для меня актуальна трехкомнатная квартира, чтобы семья разрасталась, было место для деток".

Различные варианты квартир с отделкой «под ключ» и системой «Умный дом» доступны в двух высотных домах по адресам улица Революции 52б и 54.

Ирина Усманова, директор по продажам АО «КОРТРОС-Пермь»: "Автоматическая система снятия показаний всех счетчиков - отопление, электричество, холодная, горячая вода, управление микроклиматом. Все эти наши нововведения, я надеюсь, будут очень приятны жильцам".

ЖК «Гулливер» расположился в квартале между улицами Революции, Куйбышева, Комсомольским проспектом и Глеба Успенского. Вокруг квартала и магазины, и библиотека, больницы, театр. Развивается инфраструктура и внутри жилого квартала - прямо в центре будет детский сад - его откроют в сентябре 2019 года.

В качестве архитектора в Пермь пригласили француза из известного бюро Энтони Бешу.

Пабло Лоренцино, архитектор ЖК «Гулливер» (Франция): "Первое, что мы сказали нашему клиенту - это то, что мы хотим сохранить все эти деревья".

Парк в 2 га был не только сохранен, но и пополнился новыми деревьями. А совсем скоро, 31 мая, здесь откроют памятник нашему земляку - известному советскому актеру Георгию Буркову.

Жилой комплекс премиум-класса «Астра» - еще один объект компании, и снова в центре города. Современное здание архитекторы органично вписали между отреставрированными историческими пассажами 19 века. 29 марта в 19:00 здесь состоится «Вечер аргентинской культуры», на который приглашают всех желающих. Гости смогут погрузиться в атмосферу яркой Аргентины и поучаствовать в уникальной экскурсии по «Астре».

 

 

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Реклама

Опубликовано: 23.03.2018 в 11:33 в рубрике - Вести Пермь

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