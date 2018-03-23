Всё, что нужно знать о туберкулезе

Пермяков пригласили на бесплатное обследование здоровья под девизом «Все, что нужно знать о туберкулезе». Массовую акцию приурочили ко Всемирному дню борьбы с этим опасным заболеванием и разделили на процедуру флюорографии и школу здоровья – теоретическую часть акции.

Несмотря на то, что сегодня в медицинском центре профилактики на Пушкина можно провериться на туберкулез абсолютно бесплатно и быстро, пока люди не спешат воспользоваться этой возможностью. Очереди большой мы не наблюдаем. Но зато воспользуемся ей мы.

Для начала можно заполнить анкету на выявление факторов риска этого заболевания. Состоит она из 20 вопросов. Примечательно, что если вы ответили более пяти раз положительно, стоит серьезно задуматься. Акция приурочена ко всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечают во всем мире 24 марта. В 1882 году именно в этот же день была открыта палочка Коха - единственный возбудитель туберкулеза.

Теперь можно отправиться на флюорографию. Еще один плюс такой акции - результат ждать неделями не придется, его выдадут на руки уже через полчаса.

Даже, если патологий не выявлено, не стоит пренебрегать походом к фтизиатру. Он может рассказать о самом заболевании и поделится информацией, как не попасть в зону риска.

Елена Овсянникова, врач-фтизиатр: "Опасное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Нужно соблюдать здоровый образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха, не злоупотреблять алкоголем и наркотическими средствами. Это лечится, конечно".

Тем, кто сегодня не успел пройти бесплатную флюорографию, огорчаться не стоит, это можно будет сделать в субботу в Парке Горького. Мобильный флюорограф расположится возле ротонды с 10.00 утра до 16:00 часов.