В Прикамье вводятся единые правила для инвесторов

Для инвесторов в Прикамье вводятся единые правила игры. На заседании регионального парламента депутаты окончательно утвердили новый закон об инвестиционной политике. Теперь все условия, определения четко прописаны, вводится принцип «одного окна». Сейчас на рассмотрении региональных властей 22 крупных инвестпроекта, которые в свою очередь могут также рассчитывать на государственную поддержку.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам: "В целом принятие данного закона будет способствовать более полному понимаю инвесторами системы мер поддержки инвесторов в Пермском крае. Если раньше это были разрозненные документы, и возможно не все документы попадали в поле зрения бизнесменов, то сейчас систематизация в едином законе позволяет понять, что да такая мера поддержки в Пермском крае есть".

Сегодня же депутаты приняли ряд поправок в законы для начала работы единой государственной информационной системы социального обеспечения. Уже с 1 июня в Прикамье обещают запустить новый интернет-портал, на котором каждый желающий сможет выяснить, какие льготы и пособия от государства ему положены. Достаточно зарегистрироваться и зайти в личный кабинет.

Дарья Эйсфельд, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Многие не пользуются льготами не из-за того, что они им не положены, а из-за того, что они просто не знают об этих льготах и не заявляются на них, а здесь человеку нужно просто иметь доступ в систему интернет".