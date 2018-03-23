А за окном то дождь, то снег
Синоптики не ошиблись – прогноз на четверг сбылся. Пермь снова оказалась в зоне обширных снегопадов. Температура, впрочем, ниже -5 днем не опускалась, в отличие от севера края. Туда пришли морозы из республики Коми до -25С. В центральной части Прикамья в ближайшие дни тоже похолодает, а оттепели ожидать не стоит.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Погода будет характеризоваться очень большими температурными контрастами между севером и югом. На севере сохранится, вполне возможно до конца марта, полноценная зима, без оттепелей и с ежедневными снегопадами. Что касается южной части края и Перми, оттепели сначала слабые в дневные часы, а на следующей неделе могут быть более серьезные, в том числе с осадками в виде дождя".
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