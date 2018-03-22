Конус бумаги как музыкальный инструмент
Мастер-класс по игре на трубе провёл Павел Курдаков - артист оркестра MusicAeterna. Занятие прошло в Пермском театре оперы и балета. Посетителями стали дети, которые приняли участие в телевизионном музыкальном конкурсе «Формула успеха». Совсем юным музыкантам Павел рассказывал об истории возникновении трубы, особый интерес вызвала скрученная в конус бумага, которая в руках мастера превратилась в настоящий музыкальный инструмент.
Дети, которые пришли на этот мастер-класс, в основном занимаются в музыкальных школах по классу флейты. Но тем интереснее им было послушать мастера и познакомиться с новым музыкальным инструментом.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Мир отметил День кукольника
В Перми побывал легендарный космонавт Виктор Савиных
Не бойтесь чистого листа!
Пермский мамонт Василий Иванович приглашает в гости
Пермского грузчика накрыло яблочной лавиной
Новости культуры. Пермь 21.03.2018
Лесники открывают двери
Пермский край готовится к весеннему призыву
Авиалесоохрана готовится к сезону пожаров
«Бёрдвотчинг»- самое гуманное хобби
Добавить комментарий: