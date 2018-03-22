Мир отметил День кукольника

21 марта весь мир отмечает День кукольника. Праздник этот достаточно молодой, появился лишь в 2003 году. Он широко отмечается не только профессионалами, но и поклонниками такого рода искусства, сочетающего в себе очарование простоты с некой таинственностью и загадочностью, чистоту и непосредственность детства с глубокой философской мудростью. В Перми в честь этого праздника в Фестивальном доме художественный руководитель Пермского театра кукол Дмитрий Вихрецкий рассказал всем желающим об истории возникновения этого древнего и удивительного вида искусства, о различных видах театральных кукол, показал видеофрагменты классических и актуальных спектаклей нашей страны и зарубежья.