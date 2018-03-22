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В Перми побывал легендарный космонавт Виктор Савиных

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Савиных

В Перми побывал дважды Герой Советского союза, летчик-космонавт Виктор Савиных. На околоземной орбите он провел 168 дней и участвовал в знаменитом спасении станции «Салют-7». Именно про эту историю недавно сняли художественный фильм.

Советское прошлое космонавтики в Ново-Лядовской средней школе изучают отдельно. Судьбе и творчеству Виктора Савиных в школе посвящен отдельный стенд в большом музее. Рядом биографии Леонова, Беляева и многих других.

Галина Новикова, заведующая музеем МАОУ СОШ №129 «Техно-Школа» п. Новые Ляды: "Виктор Петрович не только почетный гражданин Перми, но он также учился в нашем городе, закончил железнодорожный техникум".

Школа в поселке Новы Ляды сегодня имеет самое прямое отношение к космосу. Большая часть выпускников сегодня работает на предприятии «Протон-ПМ», участвуют в создании двигателей для космических кораблей.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Это то, что сегодня будет стимулировать, может быть, часть ребят, те, кто свяжет свою судьбу, свою жизнь с космосом, с аэрокосмической отраслью, с теми предприятиями, которые сегодня обеспечивают покорение космического пространства".

В завершении визита ученики Ново-Лядовской средней школы выступили с инициативой присвоить имя легендарного космонавта Виктора Савиных этому учебному заведению.

Виктор Савиных, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт: "Планету назвали в честь моего имени, пора переходить на что-то более земное".

Еще одна точка - встреча с трудовым коллективом «Авиадвигателя». Сегодня на предприятии работают сотни молодых специалистов. По словам главы региона Максима Решетникова, для успешного развития промышленности нужно готовить высококвалифицированные кадры.

Виктор Савиных, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт: "Инженеры нужны везде. Сегодня, к счастью, появился конкурс в инженерные учебные заведения, не только на юристов, экономистов, а нужны инженерные кадры".

Власти города и края заинтересованы в том, чтобы сохранялась профессиональная техническая ориентация сегодняшних школьников. Поэтому поддержка подобных образовательных центров - один из основных приоритетов в работе.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 22.03.2018 в 17:18 в рубрике - Вести Пермь

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