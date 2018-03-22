← Пермский мамонт Василий Иванович приглашает в гости
Не бойтесь чистого листа!
21 марта в Перми состоялся гала-концерт "Всемирного дня поэзии" - большой поэтический фестиваль, в котором Пермь принимала участие наряду с другими городами. Всего зарегестрировалось 3063 поэта из 54 городов и 9 стран мира. Пермский край представил Сергей Гринкевич.
Цель Фестиваля в том, чтобы утвердить поэта как профессию, познакомить город с его поэтическими героями, сблизить писателя и читателя.
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