Пермский мамонт Василий Иванович приглашает в гости

Чтобы бесплатно попасть в музей, достаточно не пропустить нужную дату. Каждую третью среду месяца в Пермском краеведческом музее, в Музее современного искусства и многих других ждут всех желающих приобщиться к культуре и сэкономить.

В Музее пермских древностей интересно во все дни. Очень много народу, много детей. Сразу после школы классами они пришли сюда. Атмосфера неформальная и даже веселая. Оказывается, у нашего знаменитого пермского мамонта есть имя. Его зовут Василий Иванович. Маленького мамонтенка, который стоит при входе, зовут Петечка. Здесь представлены животные, которые были найдены в Пермском крае.

Мария Колесник, ведущий научный сотрудник отдела природы Пермского краеведческого музея: "Это титанофонеус, его имя переводится как титанический убийца. Возможно, он был пушистым, а еще он очень любил обниматься. Для этого у него широкие передние лапы".

Музей пермских древностей работает до 19.00 часов, до 18.00 часов продаются билеты.