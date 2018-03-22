Пермский мамонт Василий Иванович приглашает в гости
Чтобы бесплатно попасть в музей, достаточно не пропустить нужную дату. Каждую третью среду месяца в Пермском краеведческом музее, в Музее современного искусства и многих других ждут всех желающих приобщиться к культуре и сэкономить.
В Музее пермских древностей интересно во все дни. Очень много народу, много детей. Сразу после школы классами они пришли сюда. Атмосфера неформальная и даже веселая. Оказывается, у нашего знаменитого пермского мамонта есть имя. Его зовут Василий Иванович. Маленького мамонтенка, который стоит при входе, зовут Петечка. Здесь представлены животные, которые были найдены в Пермском крае.
Мария Колесник, ведущий научный сотрудник отдела природы Пермского краеведческого музея: "Это титанофонеус, его имя переводится как титанический убийца. Возможно, он был пушистым, а еще он очень любил обниматься. Для этого у него широкие передние лапы".
Музей пермских древностей работает до 19.00 часов, до 18.00 часов продаются билеты.
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