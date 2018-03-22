Пермского грузчика накрыло яблочной лавиной
В соцсетях активно обсуждают комичное видео. На кадрах грузчик оказался засыпанным яблоками. Мужчина пытался вытащить ящики из машины, но не смог сохранить равновесие. Яблоки обрушились на него «фруктовой лавиной», и ничего поделать он уже не смог. Как сообщили в пресс-службе супермаркета изданию «Комсомольская правда», грузчик в результате происшествия не пострадал.
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