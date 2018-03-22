Новости культуры. Пермь 21.03.2018
С 2003 года 21 марта отмечается Международный день кукольника. Гость программы "Новости культуры" - художественный руководитель Пермского театра кукол Дмитрий Вихрецкий. Он расскажет о том, насколько трепетно относятся актеры к куклам, а также о спектакле "Меня зовут Лёк", который был показан на внеконкурсной программе "Золотой Маски" в Москве.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Лесники открывают двери
Пермский край готовится к весеннему призыву
Авиалесоохрана готовится к сезону пожаров
«Бёрдвотчинг»- самое гуманное хобби
Курс на укрупнение
В Прикамье стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
В Прикамье примут закон об инвестиционной политике
Пермский край и Швейцария укрепляют сотрудничество
Грипп вернулся: детские больницы переполнены
Театр «У Моста» поставил триллер по Салтыкову-Щедрину
Добавить комментарий: