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Новости культуры. Пермь 21.03.2018

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Новости культуры

С 2003 года 21 марта отмечается Международный день кукольника. Гость программы "Новости культуры" - художественный руководитель Пермского театра кукол Дмитрий Вихрецкий. Он расскажет о том, насколько трепетно относятся актеры к куклам, а также о  спектакле "Меня зовут Лёк", который был показан на внеконкурсной программе "Золотой Маски" в Москве.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 22.03.2018 в 14:57 в рубрике - Вести Пермь

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