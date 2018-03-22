Новости культуры. Пермь 21.03.2018

С 2003 года 21 марта отмечается Международный день кукольника. Гость программы "Новости культуры" - художественный руководитель Пермского театра кукол Дмитрий Вихрецкий. Он расскажет о том, насколько трепетно относятся актеры к куклам, а также о спектакле "Меня зовут Лёк", который был показан на внеконкурсной программе "Золотой Маски" в Москве.