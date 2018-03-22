22 марта отмечается Международный день леса. В честь этой даты пермские лесничества проводят дни открытых дверей.

Экскурсии мастер-классы проходят в каждом лесничестве Перми, но самая обширная программа в Черняевском лесу. Начинается она в визит-центре.

Первая часть - теоретическая. Ребятам, записавшимся на экскурсию, рассказывают о том, как работает лесничество. Лес, оказывается, делится, как и город, на кварталы. А белок, к примеру, нужно кормить утром примерно в половине девятого. Вообще упор стараются сделать на интересные факты.

Вадим Саначев, участковый лесничий Черняевского участкового лесничества: "Появление большого количества мышевидных грызунов влечет к нам пушных зверьков: куница, ласка, горностай. Такого в прошлые годы не было. Не так давно на Куфонина в районе реабилитационного центра видели белых зверьков, это как раз ласка или горностай".

Дальше - мастер-классы. Лесничие готовы научить делать домики для птиц. И это не стандартные скворечники. Оказывается, их птицы не очень-то и любят. Теперь для них мастерят дуплянки. Специальной длинной стамеской выдалбливают сердцевину. Подгоняют, условно говоря, пол и потолок. Да еще и мягкую кровлю сверху кладут. Такие дуплянки птицы принимают лучше, чем скворечники.

Экскурсий сразу несколько. Обычная по экологическим тропам и, к примеру, путешествие с бердвотчером. Специальность необычная и только одно ее название у ребят вызывает интерес. Рассказывает такой человек о том, что в Перми обитает всего два вида воробьев, а самый крупный местный дятел похож на высоко летающую курицу.

Денис Исаков, консультант отдела лесного контроля: "Бердвотчинг - любительское наблюдение за птицами с помощью бинокля, фотоаппарата или просто пройтись по аллее, посмотреть за птицами".

День открытых дверей в пермских лесничествах - это часть всероссийской акции "Лесники открывают двери". Главная цель - рассказать о людях и о том, как сделать лес комфортным для животных и человека одновременно.