Пермский край готовится к весеннему призыву

Почти три тысячи молодых людей из Пермского края отправятся в армию. Таков план весеннего призыва 2018 года. Сегодня кампанию начали обсуждать на инструкторско-методических сборах. Их участники - военные комиссары, врачи, председатели призывных комиссий. Планируется, что первые солдаты-срочники поедут служить уже в середине апреля.

Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края: "Дальше основная часть будет отправлена после майских праздников, Дня Победы, отправлять будем середина мая и до конца, основные отправки - более 40% - в июне, остальные порядка 10-12% отправим до 15 июля".

Служить поедут в сухопутные войска, воздушно-космические, на флот. Ожидается, что традиционно среди призывников будут желающие отслужить в воздушно-десантных войсках. Как говорят, многое будет зависеть от физических данных, не каждый сможет попасть туда, куда хочет.

Ольга Николенко, председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Пермского края: "Например, молодой человек с близорукостью первой степени в десант не пойдёт, не пойдёт и в другие части с повышенными требованиями состояния здоровья, например, с плоскостопием, они подлежат призыву, но идёт ограничение по родам и видам вооружённых сил".