Авиалесоохрана готовится к сезону пожаров

К будущим угрозам готовились пермские лесные пожарные. Если снег еще и не думает таять, то это не причина отказываться от тренировки, считают в авиалесоохране.

На языке специалистов это называется пристрелочным прыжком. Вместо человека из самолета выбрасывают небольшой макет с парашютом. По нему старший группы определяет, куда дует ветер и принимает решение выпускать людей.

Как правило, авиолесоохрана работает на предельно малых высотах, поэтому все тренировки проходят на расстоянии 1000 метров от земли. Спортсмену нужно попасть точно в фигуру, которая выложена на земле.

Точность прыжка играет особую роль. В реальных условиях парашютисту- пожарному нужно приземлиться на небольшой участок в лесу, рядом с очагом возгорания. Ошибиться нельзя ни на метр.

Впервые тренировки «Западно-Уральской авиационной базы охраны» проходят на Пермском аэродроме Фролы. С этого года пожарным будет помогать модифицированный самолет - Ан-2. Взлетной полосой для него может стать любая ровная поверхность.

Александр Чернышов, директор НП «Аэродром Фролово»: "Самое главное – повышенные летно-технические характеристики самолета. Этот самолет с полной загрузкой может взлететь с полосы 200 метров".

По прогнозам сезон пожаров начнется уже ранней весной, когда люди появятся в лесу. В прошлое лето из-за затяжных осадков в Пермском крае было зафиксировано всего 23 лесных пожара. До этого два года подряд очаги возгорания фиксировали во всех территориях Прикамья.

Игорь Киселев, заместитель начальника «Западно-Уральской базы охраны лесов» СГБУ «Пермский лесопожарный центр»: "Задача авиолесоохраны - обнаружить лесной пожар на малых площадях, с активными силами, средствами и высадить туда группу парашютистов".

На базе Пермского лесопожарного центра в диспетчерской службе горячая линия работает, даже когда на улице минус. И если летом здесь борются с пожарами, то зимой - с незаконными вырубками леса.