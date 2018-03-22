«Бёрдвотчинг»- самое гуманное хобби

Пермские лесничества сегодня открыли двери для всех желающих. Можно было поучаствовать в экскурсиях по экологическим тропам, посмотреть и даже попробовать самому сделать дуплянку - это аналог скворечника, который, как говорят специалисты, больше подходит пернатым обитателям леса. И конечно, узнать, кого можно встретить в пермских лесах - редких горностаев и ласк. Во всероссийской акции «Лесники открывают двери» в этом году приняли участие и "бердвотчеры" - наблюдатели птиц.

Денис Исаков, консультант отдела лесного контроля: "Бердвотчинг - любительское наблюдение за птицами с помощью бинокля, фотоаппарата или просто пройтись по аллее, посмотреть за птицами. Бердвотчинг имеет научную ценность. Некоторые любители могут открыть виды птицы, которые здесь еще не встречали профессионалы, а также это развлечение, отдых, общение с природой".