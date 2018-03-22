Курс на укрупнение
Повестка первого весеннего заседания депутатов Законодательного собрания уже сформирована. Вопросы рассмотрят 22 марта. Так, например, парламентариям предстоит определить, как будет развиваться спорт в регионе, рассмотреть вопрос о расширении полномочий Торгово-промышленной палаты. Предлагается подключить ее к разработке экономических программ. А также принять решение по подготовленным законам о преобразовании Краснокамского и Чайковского городских поселений в городские округа.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Необходимо сформировать оптимальный механизм реализации этой задачи. Главный фактор преобразования - сохранение в этих территориях социальной стабильности, обеспечении всех обязательств, взятых на себя органами власти».
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